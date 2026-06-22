Мендель: Зеленский намерен специально затягивать военный конфликт с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен специально затягивать военный конфликт с Россией. Об этом заявила бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в соцсети X.

«Когда я слышу, как Зеленский в очередной раз говорит о "рассмотрении новых форматов", становится очевидно, что этот конфликт очень удобен для него и практически не затронул его лично», — написала она.

Бывший пресс-секретарь отметила, что стратегия Зеленского приведет к уничтожению государства. Мендель из-за политики Зеленского также назвала Украину «частной лабораторией для проведения экспериментов над людьми».

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что попытки Владимира Зеленского угрожать президенту Белоруссии Александру Лукашенко выглядят как попытка втянуть Минск в конфликт. Он напомнил, что глава Украины уже поссорился с Польшей, и агрессия в адрес еще одного соседа обернется ударом по обороноспособности республики.