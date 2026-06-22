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16:36, 22 июня 2026Бывший СССР

Попытки Зеленского затягивать конфликт с Россией объяснили

Мендель: Зеленский намерен специально затягивать военный конфликт с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен специально затягивать военный конфликт с Россией. Об этом заявила бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в соцсети X.

«Когда я слышу, как Зеленский в очередной раз говорит о "рассмотрении новых форматов", становится очевидно, что этот конфликт очень удобен для него и практически не затронул его лично», — написала она.

Бывший пресс-секретарь отметила, что стратегия Зеленского приведет к уничтожению государства. Мендель из-за политики Зеленского также назвала Украину «частной лабораторией для проведения экспериментов над людьми».

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что попытки Владимира Зеленского угрожать президенту Белоруссии Александру Лукашенко выглядят как попытка втянуть Минск в конфликт. Он напомнил, что глава Украины уже поссорился с Польшей, и агрессия в адрес еще одного соседа обернется ударом по обороноспособности республики.

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