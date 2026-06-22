Последствия угроз Зеленского в адрес Лукашенко описали фразой «Киеву конец»

Соскин: Попытка Киева втянуть Белоруссию в конфликт обернется поражением Украины

Попытки президента Украины Владимира Зеленского угрожать белорусскому лидеру Александру Лукашенко выглядят как стремление втянуть Минск в конфликт. Такой сценарий обернется поражением для Вооруженных сил республики (ВСУ), о последствиях высказался экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Это просто безобразие! Попытки Зеленского ставить ультиматумы и доказывать свою важность могут обернуться тем, что Минск все же вступит в конфликт. Ну и все, Киеву конец, ведь фронт удерживать просто некем», — отметил Соскин.

Он напомнил, что украинский лидер уже поссорился с Польшей, и агрессия в адрес еще одного соседа обернется ударом по обороноспособности республики.

«Беда еще и в том, что Зеленский забывает, что такая агрессия не останется без ответа России, а у нас и так одни проблемы с Москвой», — заключил эксперт.

Президент Украины начал угрожать Белоруссии «крайне опасными последствиями» из-за установленной вблизи общей границы военной техники. Он полагает, что там используются ретрансляторы, которые якобы помогают России наносить удары дронами по территории Украины.