В России прокомментировали пожар на территории Киево-Печерской лавры

Евстигнеева: Россия отвергла обвинения о связи с якобы атакой на Киево-Печерскую лавру

Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева прокомментировала пожар на территории Киево-Печерской лавры. Ее слова приводит РИА Новости.

В ходе заседания СБ ООН Евстигнеева отвергла обвинения в адрес России в связи с произошедшим на территории Киево-Печерской лавры. Дипломат раскритиковала представленные Киевом материалы о якобы применении БПЛА «Герань» по святыне и назвала их «очередной пропагандистской акцией».

Пожар в Киево-Печерской лавре разгорелся 15 июня. По данным Минобороны России, возгорание произошло из-за попадания ракеты противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. «Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшим сроком годности», — заявили в ведомстве.