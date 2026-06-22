Удар ВСУ по автобусу с детьми назвали возможной провокацией против Минска

Дипломат Евстигнеева назвала удар ВСУ по автобусу с детьми провокацией против Минска

Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Ее слова приводит РИА Новости.

Евстигнеева назвала удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми возможной провокацией против Минска. Об этом она высказалась во время заседания Совбеза ООН.

«Судя по всему, это преступление нацелено на то, чтобы спровоцировать Минск, втянуть его в конфликт», — допустила дипломат.

Днем 17 июня ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, которая ехала на отдых в Геленджик через Брянскую область. По транспортному средству ударил беспилотник самолетного типа.