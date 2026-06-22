Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:43, 22 июня 2026Мир

Удар ВСУ по автобусу с детьми назвали возможной провокацией против Минска

Дипломат Евстигнеева назвала удар ВСУ по автобусу с детьми провокацией против Минска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Ее слова приводит РИА Новости.

Евстигнеева назвала удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми возможной провокацией против Минска. Об этом она высказалась во время заседания Совбеза ООН.

«Судя по всему, это преступление нацелено на то, чтобы спровоцировать Минск, втянуть его в конфликт», — допустила дипломат.

Днем 17 июня ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, которая ехала на отдых в Геленджик через Брянскую область. По транспортному средству ударил беспилотник самолетного типа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это логика самоубийцы». Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии в ближайшие недели. Чего добивается президент Украины?

    В постпредстве России при ООН объяснили незаконное удержание Зеленским власти

    В России прокомментировали пожар на территории Киево-Печерской лавры

    В российском регионе произошло ощутимое землетрясение

    На Западе заявили о слезах Зеленского из-за ухода Стармера

    США призвали Россию и Украину заключить мирное соглашение

    Раскрыто происхождение упавшей в Воронеже ракеты

    МОК лишил медали Олимпиады переехавшую в Турцию российскую бегунью

    Удар ВСУ по автобусу с детьми назвали возможной провокацией против Минска

    Синоптик рассказал о погоде в июле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok