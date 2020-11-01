Российский музыкант умер во время выступления

В Москве во время выступления скончался 24-летний гитарист группы losdate. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Михаил Корнышев внезапно потерял сознание. Его попытались привести в чувство, однако музыкант скончался на месте. Причина смерти артиста не называется.

В январе американский певец Дэвид Олни умер во время выступления на фестивале авторских песен в штате Флорида. Участники концерта рассказали, что Олни стало плохо во время исполнения третьей песни. Он извинился, замолчал и опустил подбородок на грудь. Музыканты попытались привести его в чувство до приезда скорой, но не удалось.