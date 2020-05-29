Певица Граймс решила продать часть своей души

Канадская певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) решила продать часть своей души. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что на этой неделе артистка открыла сразу две онлайн-выставки. Исполнительница распродает рисунки, гравюры, фотографии и концептуальные произведения, которые она сделала за последнее десятилетие. «В первую очередь я вижу себя как визуального художника, и мне кажется странным, что люди узнают меня по музыке», — отметила она.

Одним из экспонатов стал контракт на владением частью души певицы. «Идея фантастического искусства в форме юридических документов кажется мне весьма захватывающей», — призналась Граймс.

Она пояснила, что изначально хотела установить цену в размере 10 миллионов долларов, однако поняла, что с учетом экономической ситуации в мире, такие деньги никто не заплатит. В связи с этим артистка предложила покупателям самостоятельно определить стоимость ее души.

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