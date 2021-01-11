Жена Илона Маска рассказала о наслаждении от заражения коронавирусом

Канадская певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше), жена главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, заявила, что заразилась коронавирусом. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

32-летняя поп-артистка и мать восьмимесячного сына предпринимателя поделилась новостью в сторис своего Instagram 9 января. «Наконец-то заболела коронавирусом, но, что странно, я наслаждаюсь лихорадкой», — написала она в публикации. Исполнительница не уточняла, был ли у Маска или их ребенка положительный результат на коронавирусную инфекцию.

Певица Граймс встречается с Маском с 2018 года. В мае прошлого года у них родился сын, которого они назвали X Æ A-XII. В том же месяце она выставила на продажу «часть своей души» и предложила покупателям самостоятельно определить стоимость ее души.