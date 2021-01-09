Заразившегося коронавирусом Басилашвили выписали из больницы

Народный артист СССР Олег Басилашвили выписан из больницы после госпитализации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Большой драматический театр (БДТ) имени Георгия Товтоногова.

«Олега Валериановича сегодня выписали из больницы. Он продолжит лечение в домашних условиях», — говорится в сообщении.

Также в театре заявили, что народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которая также находится в больнице с заражением коронавирусом, продолжает лечиться. Состояние артистки стабильное.

О госпитализации 86-летнего Басилашвили стало известно днем 4 января. Артист в последние несколько месяцев не выходил из дома, однако все равно заразился. Коронавирус также выявили у его жены и дочери.