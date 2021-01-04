Описано состояние Басилашвили после госпитализации с коронавирусом

Народный артист СССР Олег Басилашвили чувствует себя хорошо после экстренной госпитализации с коронавирусом. Об этом РИА Новости рассказала его дочь Ксения.

По ее словам, врачи настояли на стационарном лечении инфекции из-за возраста артиста и «коварности» вируса.

Представитель Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова, где работает Басилашвили, уточнила, что его направили в Городскую больницу №40 Курортного района в Санкт-Петербурге. Также госпитализирована супруга артиста, они оба находятся в обычной палате.

О госпитализации 86-летнего актера стало известно днем 4 января. Артист в последние несколько месяцев не выходил из дома, однако все равно заразился. Коронавирус также выявили у его жены и дочери.