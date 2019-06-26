Олег Басилашвили сравнил «уродов» в России и в Грузии

Актер, народный артист СССР Олег Басилашвили, известный по ролям в таких фильмах, как «Служебный роман» и «Вокзал для двоих», прокомментировал ухудшение российско-грузинских отношений. Его слова передает телеканал «360».

Артист отметил, что русские и грузины всегда были дружны, а также напомнил о «законе грузинской семьи» — быть гостеприимными. «А что касается уродов, так они есть в каждой стране. И в Грузии, и в России в не меньшей степени», — заявил Басилашвили. «Грузия — это единственная, пожалуй, страна из бывших советских республик, где относятся с такой любовью к российскому народу, как нигде больше», — заверил он, отметив, что часто посещает эту страну и общается с местными жителями.

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Ввод российских войск на территорию Южной Осетии в 2008 году Басилашвили назвал «оккупацией». Аналогичное мнение актер высказал в 2014 году, комментируя присоединение Крыма к России.

Ранее 26 июня грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе, отказавшийся посещать Россию после конфликта 2008 года, высказался о нынешнем ухудшении отношений между Москвой и Тбилиси. Он допустил, что правительство могло намеренно спровоцировать конфликт.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

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