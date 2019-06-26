Вахтанг Кикабидзе прокомментировал антироссийские протесты в Грузии

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе рассказал изданию «Московский комсомолец» о своем отношении к протестам в Тбилиси.

«Мне трудно проанализировать, что сейчас у нас происходит. Они получили то, что заслужили, — я имею в виду правительство», — сказал артист.

Кикабидзе заявил, что «история не помнит» такого, чтобы российский депутат оказался в парламенте Грузии. Он допустил, что правительство могло намеренно спровоцировать конфликт.

Актер выразил надежду, что вскоре ситуация нормализуется и люди смогут счастливо жить. «Была бы работа, дети шли бы в школы, в детские сады, и не было бы ругани, стрельбы и всей этой фигни. <...> Политика — это очень грязная штука», — заключил Кикабидзе.

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Вахтанг Кикабидзе не был в России с 2008 года. Он отказался посещать страну после вооруженного конфликта в Южной Осетии.

23 июня певец Валерий Меладзе также высказался в пользу мирного разрешения конфликта. Он заявил, что братские отношения между народами нельзя разрушить за один день.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. В результате пострадали 240 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

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