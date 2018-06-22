Басилашвили поддержал накрывшего стол после развала СССР Кикабидзе

Народный артист СССР Олег Басилашвили поддержал актера и певца Вахтанга Кикабидзе, заявившего, что не обязан своей карьерой Советскому Союзу. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 22 июня.

«Кикабидзе был бы всегда Кикабидзе. Он настолько талантливый человек, что его, конечно, знали бы и при другой политической системе, если бы она была в нашей стране, и при этой», — подчеркнул Басилашвили.

Артист также прокомментировал высказывание Кикабидзе о ненависти к гербу Советского Союза. По словам Басилашвили, в символике СССР присутствует план мировой экспансии.

«Если внимательно посмотреть на герб Советского Союза, то мы увидим, что на нем изображён земной шар в окружении золотистых колосьев, а земной шар весь покрыт эмблемой серп и молот. То есть, все страны, которые, допустим, не хотели идти по социалистическому, коммунистическому пути, они тоже, так сказать, приговаривались этим гербом к тому, чтобы стать в результате коммунистическими странами», — объяснил он.

20 июня Кикабидзе в интервью признался, что обрадовался, когда узнал о развале СССР в 1991 году, и в честь этого накрыл стол. Артист поведал, что ненавидел герб Советского Союза. «Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне», — объяснил он.

Олег Басилашвили известен по фильмам «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Курьер», «Осенний марафон», «Раба любви» и по многосерийной ленте «Мастер и Маргарита», в которой сыграл Воланда.

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