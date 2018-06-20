Вахтанг Кикабидзе предрек крах России

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе рассказал о ненависти к Советскому Союзу. Его интервью опубликовала Deutsche Welle в среду, 20 июня.

По его словам, когда СССР распался в 1991 году, он очень обрадовался и накрыл стол. «Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти. Но все равно, когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах», — сказал он.

Кикабидзе добавил, что Россия, по его мнению, может повторить эту судьбу. «Но Россия опять к этому идет, по-моему», — отметил актер.

Артист подчеркнул, что ненавидит герб Советского Союза, серп и молот. «Это же надо было, какие мозги должны были быть у нас, чтобы такой герб страны придумать. Это все было связано с, извините за выражение, хреновой жизнью этой огромной страны. Но все-таки люди друг друга больше уважали, в то время», — отметил Кикабидзе.

Актер, который не приезжал в Россию с момента окончания вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году, также назвал условие, при котором готов снова посетить страну. «Я говорил в одном интервью, что готов приехать в Россию, если эти "баскетболисты" — [Владимир] Путин и [Дмитрий] Медведев — уйдут из политики. Я очень люблю эту страну. Там умеют слушать песни, смотреть кино», — пояснил артист.

В апреле сообщалось, что норвежская писательница Эрика Фатланд проехала по России и предсказала крах страны.

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