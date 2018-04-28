Лимонов назвал главное условие краха России

Российский литератор Эдуард Лимонов прокомментировал слова норвежской писательницы Эрики Фатланд о том, что через 100 лет Россию ожидает крах. Его слова передает Федеральное агентство новостей (ФАН) в субботу, 28 апреля.

«Россия не рухнет, потому что российский народ — самый крупный в Европе. У нас только на европейской части страны проживает 118 миллионов граждан. Куда мы денемся? Только если нас не подвергнут какому-то жутчайшему геноциду, тогда мы вымрем», — заявил Лимонов.

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Он добавил, что этот вариант развития событий маловероятен: «Скорее вымрут немцы, потому что их 80 миллионов всего». Писатель назвал Фатланд «какой-то задрипой из Норвегии», а ее размышления — «высказываниями одной бабы».

Ранее в субботу сообщалось, что Фатланд порассуждала о будущем России после длительного путешествия по 14 странам, окружающим ее. По словам писательницы, через 100 лет российская граница станет короче.

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