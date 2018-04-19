Певица Валерия рассказала о рухнувшей экономике и «не западных» вкусах россиян

Певица Валерия рассказала о том, как изменился шоу-бизнес за последние 10 лет. Интервью опубликовано на сайте ТАСС в четверг, 19 апреля.

По словам Валерии, когда она начинала карьеру, было «золотое время», когда «можно было деньги зарабатывать».

«А сейчас все рухнуло. Посмотрите, артисты идут по пути минимализма, и на Западе тоже. Нет денег в шоу-бизнесе, и откуда им взяться-то? Только с концертов, но с них мало прибыли при нашем состоянии экономики...» — посетовала исполнительница.

Артистка поделилась опытом работы с западными продюсерами. Она рассказала, как записывала пластинку в Англии и сотрудничала с Робином Гиббом из Bee Gees.

«Когда мы вернулись в Россию, то хотели сделать большое шоу, причем альбом вышел в идентичном виде на двух разных языках, на английском и русском. Мы думали, что сможем сделать шоу, которое повезем по всему миру. Ничего подобного. Оказалось, вкусы российской публики очень сильно отличаются от западной, как ни верти», — добавила Валерия.

Она также пожаловалась на то, что в России не хватает больших концертных залов. «Короче говоря, ситуация у нас не очень хорошая. Во всем мире так же, но у них с площадками получше, плюс там страны не такие большие», — заявила артистка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!