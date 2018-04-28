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Норвежская писательница проехала вокруг России и предсказала крах страны

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Эрика Фатланд

Норвежская писательница Эрика Фатланд объехала страны, окружающие Россию, ради книги «Граница» и порассуждала о будущем страны. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщает «ИноСМИ».

Фатланд проехала через 14 государств, граничащих с Россией, чтобы понять, что можно узнать о государстве, наблюдая за ним снаружи. Путешествие 34-летнего литератора продлилось 259 дней. В том числе писательница посетила Северную Корею, Китай, Азербайджан, Грузию, Литву.

Она подчеркнула, что соседние страны в основном относятся к России как к старшему брату, зная, что она «больше и сильнее». При этом писательница отметила, что Китай стал исключением, потому что по сравнению с ним экономика России слабая.

«Я предполагаю, что будущее России основано на истории. Существовало множество империй, и все они всегда распадались. Россия такая большая, и там живет так много разных народов, а государство неэффективно из-за масштабной коррупции и слабой экономики. Я думаю, что Россия будет расширяться, пока не рухнет. Не могу сказать точно, когда это произойдет, но не думаю, что через 100 лет граница ее будет выглядеть так, как сейчас. Российская граница станет короче», — подытожила Фатланд.

Писательница отметила, что за время проекта границы России успели поменяться — Крым вошел в состав страны, а в Восточной Украине развернулись боевые действия. По словам Фатланд, русские — «оппортунисты и следуют правилам игры в меньшей степени, чем многие западные страны».

«Россия всегда будет стремиться заполучить обратно территории, которые когда-то были ее частью. В российском сознании территории вроде Казахстана и Белоруссии — российские. Я не думаю, что Россия осмелится покуситься на страну НАТО», — добавила она.

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