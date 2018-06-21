Предрекшему крах России Кикабидзе напомнили о его происхождении

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе, порассуждавшего о грядущем крахе России. Чиновник напомнил артисту в Twitter о его корнях.

«Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР. Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости — нет», — написал Пушков.

20 июня в сети появилось интервью с Кикабидзе, в котором артист рассказал, что обрадовался, когда узнал о распаде СССР в 1991 году. Он подчеркнул, что Россия также движется к распаду.

Кикабидзе родился в Тбилиси в 1938-м. Он занимался музыкой, пел в квартете «Диэло», играл в ансамбле «Орэра». Дебютировал в кино в 1966 году в фильме «Встреча в горах». Актер известен по таким кинолентам, как «Не горюй!», «Мимино», «Пропавшая экспедиция», «Совсем пропащий» и «Фортуна», а также по многосерийной картине «ТАСС уполномочен заявить».

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