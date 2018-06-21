Кикабидзе отказался благодарить Советский Союз за свою жизнь

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе прокомментировал скандал, разразившийся после его слов о ненависти к гербу СССР. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 21 июня.

Артист заявил, что свою карьеру сделал сам и благодарить никого за нее не намерен. «Что, надо упасть в ноги? По поводу того, кем я стал, я не собираюсь никого благодарить. Это я сам себя сделал. Неправильная это интерпретация», — возмутился он.

Кикабидзе подчеркнул, что не испытывал ненависти к Советскому Союзу или его гражданам. «Не к СССР ненависть, вообще слово очень плохое. Мне не нравился герб Советского Союза. Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне. При чем тут люди, жившие в СССР?» — отметил он.

Ранее в четверг сообщалось, что сенатор Алексей Пушков раскритиковал Кикабидзе, заявив, что без СССР артист остался бы «малоизвестным певцом с окраины Европы». Такую же позицию высказал режиссер Владимир Бортко, подчеркнувший, что «известность Вахтанг Кикабидзе получил в Советском Союзе».

Накануне Кикабидзе в интервью признался, что обрадовался, когда узнал о развале СССР в 1991 году. Он подчеркнул, что Россия также движется к распаду.

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