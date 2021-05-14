Основатель компаний Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск включился в развитие криптовалюты Dogecoin и считает идею перспективной. В твоем Twitter предприниматель сообщил, что работает с авторами разработки.

За день до этого Tesla прекратила принимать оплату за электромобили в биткоинах. В качестве причины была названа излишняя энергозатратность криптовалюты. В заявлении говорилось, что компания смотрит в сторону других, более эффективных разработок.

Маск указал, что рост потребления электроэнергии в последние месяцы выглядит безумным. В комментариях к его записи первым делом предположили, что миллиардер может сконцентрироваться на Dogecoin, которую он рекламировал ранее.

Как отмечает Business Insaider, криптовалюте, названной в честь мема, для проведения одной транзакции нужно почти в шесть тысяч раз меньше энергии. Кроме того, биткоин потребляет «грязную» энергию. Около 75 процентов вычислений происходит в Китае, а там больше половины энергии вырабатывают угольные электростанции.

Сообщения Маска не раз влияли на курс Dogecoin. Когда бизнесмен в феврале купил несколько монет для своего сына, их стоимость подскочила на четверть. Позднее он называл ее народной криптовалютой и сравнивал логотип с известной картинкой «Собака лает на Луну», что также сказывалось на стоимости монет. По состоянию на 8 мая Dogecoin оказалась лучшей инвестицией в мире за последние полгода. Ее стоимость выросла в 260 раз.