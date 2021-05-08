Криптовалюта из шуточного твита Маска стала лучшей инвестицией

Криптовалюта Dogecoin, созданная в 2013 году и упомянутая в шуточном твите Илона Маска, стала лучшей инвестицией за последние полгода, пережив рост курса на 26 тысяч процентов, пишет CNBC.

На момент публикации стоимость Dogecoin равнялась 0,72 доллара. В начале апреля курс криптовалюты находился ниже уровня 0,1 доллара.

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Таким образом, рыночная капитализация (совокупная стоимость всех находящихся в обращении единиц) Dogecoin достигла 92 миллиардов долларов.

Рост криптовалюты, названной в честь собаки породы сиба-ину из популярного мема, намного превысил показатели других возможных направлений инвестиций. Так, за последние полгода эталонный американский фондовый индекс S&P 500 вырос всего на 19 процентов.

В апреле Dogecoin упоминалась в двух твитах основателя и главы Tesla Илона Маска. Сначала он назвал ее «народной криптовалютой», а затем сравнил логотип с известной картиной «Собака лает на Луну». Оба сообщения спровоцировали рост курса Dogecoin.