Цена биткоина обрушилась почти наполовину

Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — обрушилась почти наполовину по сравнению с годовым максимумом, подмечает Reuters. В воскресенье, 23 мая, биткоин потерял 13 процентов на фоне общей распродажи криптовалют. К утру понедельника он смог немного отыграть падение и сейчас стоит 36,404 тысячи долларов за монету.

«Действительно, биткойн совершает серьезные и головокружительные колебания», — констатировала эксперт инвестиционного банка RBC Capital Markets Эми Ву.

Ранее в мае курс биткоина обвалился на треть на фоне решения властей Китая: Народный банк постановил, что любые криптовалюты не могут использоваться на территории страны в качестве платежного средства. Еще одним фактором, негативно повлиявшим на стоимость биткоина, стали недавние заявления основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Он объявил, что Tesla готовится продать или уже продала свои криптоактивы, которые оценивались в 1,5 миллиарда долларов.

Еще одной причиной обрушения крипторынков стало заявление крупнейшего поставщика услуг криптоинвесторам Китая, криптобиржи Huobi. Она заявила о сворачивании и приостановке части своих услуг и продуктов, в том числе хостинга и поставок оборудования для майнинга