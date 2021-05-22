Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выбрал между криптовалютой и обычными деньгами. Пост на эту тему он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Настоящая битва ведется между фиатными деньгами и криптовалютами. В конечном счете я поддерживаю последние», — написал предприниматель.

14 мая стало известно, что Маск включился в развитие криптовалюты Dogecoin, так как считает эту идею перспективной. За день до этого Tesla прекратила принимать оплату за электромобили в биткоинах. В качестве причины была названа излишняя энергозатратность криптовалюты. В заявлении говорилось, что компания смотрит в сторону других, более эффективных разработок.

Маск указал, что рост потребления электроэнергии в последние месяцы выглядит безумным. В комментариях к его записи первым делом предположили, что миллиардер может сконцентрироваться на Dogecoin, которую он рекламировал ранее. Дело в том, что криптовалюте, названной в честь мема, для проведения одной транзакции нужно почти в шесть тысяч раз меньше энергии.