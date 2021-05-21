Маск раскрыл будущее мира через 50 лет

Инженер и бизнесмен Илон Маск в ходе выступления онлайн на просветительском марафоне «Новое знание» раскрыл свое видение будущего мира через 50 лет. Заявление американского миллиардера передает РИА Новости.

Маск сказал, что будут перемены в технологиях, запустят космические путешествия, произойдут открытия в исследовании ДНК. Бизнесмен заявил, что в будущем все транспортные средства, за исключением ракет, станут электрическими. Также он добавил, что все машины получат автопилот.

Вопрос о будущем Маску задал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Новое знание» продлится до 22 мая текущего года в восьми городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде — и будет сопровождаться интернет-трансляцией в сети.

Спикерами «Нового знания» станут более 150 ярких представителей российского общества и зарубежные гости, среди которых кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, артист балета Николай Цискаридзе, российский пианист-виртуоз Денис Мацуев, журналист Владимир Познер, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, изобретатель и соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк.