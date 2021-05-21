Песков поговорил с Илоном Маском и спросил его о будущем

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поговорил с основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском и спросил его о будущем. Общение состоялось по видеосвязи в рамках просветительского марафона «Новое Знание», передает РИА Новости в пятницу, 21 мая.

«Каким ты видишь наше будущее через 50 лет? И что ты для этого делаешь?» — сказал Песков, обращаясь к Маску.

Ранее в пятницу стало известно, что миллиардер согласился выступить на российском просветительском марафоне. По его словам, он решил принять участие в мероприятии после приглашения Пескова.

Среди других спикеров «Нового знания» — артист балета Николай Цискаридзе, российский пианист-виртуоз Денис Мацуев, журналист Владимир Познер, глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин.