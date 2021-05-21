Россия
 
Последние новости
Илон Маск восхитился достижениями России
ФСБ задержала двух сторонников террористов в Калининградской области
МВД Белоруссии предложило включить БЧБ-флаг в список нацистской символики
Украинцы назвали самые удачные проекты Зеленского
Собянин призвал москвичей скорее вакцинироваться 
На Чукотке охотник устроил фотоссесию на фоне сотен убитых гусей
Маск раскрыл будущее мира через 50 лет
Маск рассказал о скором появлении завода Tesla в России
В офисе Зеленского прокомментировали скандал с косовороткой
Бывший полицейский убил десятки женщин и закопал их в собственном дворе
Новости партнеров

Песков поговорил с Илоном Маском и спросил его о будущем

Перейти в «Мою Ленту»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поговорил с основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском и спросил его о будущем. Общение состоялось по видеосвязи в рамках просветительского марафона «Новое Знание», передает РИА Новости в пятницу, 21 мая.

«Каким ты видишь наше будущее через 50 лет? И что ты для этого делаешь?» — сказал Песков, обращаясь к Маску.

Ранее в пятницу стало известно, что миллиардер согласился выступить на российском просветительском марафоне. По его словам, он решил принять участие в мероприятии после приглашения Пескова.

Среди других спикеров «Нового знания» — артист балета Николай Цискаридзе, российский пианист-виртуоз Денис Мацуев, журналист Владимир Познер, глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Илон Маск согласился выступить на российском просветительском марафоне
Tesla приготовилась к выпуску самого быстрого в мире автомобиля
Спутниковый интернет Илона Маска набрал рекордную скорость