Илон Маск согласился выступить на российском просветительском марафоне

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступит на российском просветительском марафоне «Новое знание». Об этом сообщают организаторы мероприятия, передает РИА Новости.

Выступление миллиардера запланировано на пятницу, 21 мая. Открытый онлайн-диалог с его участием начнется в 10.15 мск и продлится 45 минут. Беседа Маска с участниками марафона пройдет сразу после выступления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее сообщалось, что спикерами «Нового знания» станут более 150 ярких представителей российского общества и зарубежные гости, среди них кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, артист балета Николай Цискаридзе, российский пианист-виртуоз Денис Мацуев, журналист Владимир Познер, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, изобретатель и соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк.

«Новое знание» продлится до 22 мая текущего года в восьми городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде — и будет сопровождаться интернет-трансляцией в сети. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В первый день онлайн-трансляции марафона набрали более пяти миллионов просмотров.