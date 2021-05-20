Познер назвал людей со «старыми мозгами» виновниками проблем России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что главная проблема России заключается в людях у власти со «старыми мозгами», сообщает URA.ru. По мнению журналиста, именно они являются виновниками проблем в стране.

«Считаю, что тот факт, что до сих пор наша страна управляется этими людьми, проблема серьезная», — отметил Познер во время общения с участниками марафона «Новое знание».

По его словам, подобные люди были сформированы советским обществом, которого больше нет. «Они попали в новое общество, новые условия и не должны управлять страной своими старыми мозгами», — уверен ведущий.

Журналист считает, что Россия станет более открытой, сможет стать либеральной и демократичной после того, как из руководства уйдут те, кто «ходили в советскую школу». Познер признался, что хотел бы увидеть значительную смену руководящего состава страны в ближайшие 10 лет.

В 2019 году Познер уже размышлял о том, что управление Россией людьми из СССР негативно влияет на развитие страны. Он отмечал, что попытки управлять российским обществом с помощью советского менталитета не приносят большого успеха.

Владимир Познер — советский и российский журналист. С 2008 года ведет на Первом канале авторскую программу «Познер». Популярность у советских телезрителей приобрел, став ведущим телемостов СССР — США. В 2012 году несколько месяцев был одним из ведущих передачи «Парфенов и Познер» на телеканале «Дождь».