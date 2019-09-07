Познер назвал главную проблему России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода. Ответ на вопрос слушателя опубликован в его блоге.

По его словам, из этой проблемы «вытекают все остальные». «Страной управляют люди, родившиеся и сформировавшиеся в СССР», — уточнил журналист.

Познер подчеркнул, что советские люди — «продукт другого, более не существующего, общества». Ведущий отметил, что они пытаются управлять незнакомым им обществом с помощью своего советского менталитета, но у них не очень получается.

«Пока на смену им не придут совершенно новые и другие люди, сформировавшиеся в других обстоятельствах, страна будет испытывать сложности», — уверен Познер.

Ранее Владимир Познер заявил, что интеллигенция в России была уничтожена в течение XX века.

Владимир Познер — советский и российский журналист. Ведущий авторской программы «Познер» на Первом канале, премьера которой состоялась 17 ноября 2008 года. Популярность у советских телезрителей приобрел, став ведущим телемостов СССР — США. В 2012 году несколько месяцев был одним из ведущих передачи «Парфенов и Познер» на телеканале «Дождь».

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