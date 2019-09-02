Познер объяснил отсутствие демократии в России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что в России никогда не было демократии, и попытался найти объяснение этому явлению. Его рассуждения опубликованы на сайте Познер Online.

Один из поклонников спросил журналиста, почему жители европейских государств намного свободнее, чем россияне. Он уточнил, что «люди там гораздо свободнее внутри себя и во внешней жизни», несмотря на то что история этих стран помнит страшные примеры террора. «Мы по сравнению с ними зажаты и все время ищем твердый "кулак" над собой», — заявил читатель, приведя в пример жителей Германии, Франции, Польши и Украины.

Познер заявил, что между историей России и историей зарубежных стран не так много параллелей, однако отличия колоссальны. Он пояснил, что Великая Хартия вольностей была приняла в 1215 году, в то время как в нашей стране царская власть никак не ограничивалась. «О защите прав рядовых граждан и говорить нечего», — заключил он.

По мнению ведущего, в России никогда не было демократии. Также он добавил, что важным фактором стало влияние Русской православной церкви, которую он назвал «куда более темной», чем церкви католическая и протестантская.

Ранее Познер перечислил недостатки демократии. Ссылаясь на исследования французского писателя, он заявил, что она имеет свои преимущества, однако демократическое общество могло добиться большего в условиях классового неравенства.

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