Познер назвал главный источник силы России

Телеведущий Владимир Познер рассказал, в чем сила России, и выступил против создания в стране идеологии ради объединения народа. Так он ответил на вопрос поклонника, комментарий опубликован в блоге.

Журналиста спросили, нужна ли идеология в России для сплочения ее граждан и от чего зависит сила России. Познер подчеркнул, что является противником государственной идеологии.

Он также выразил сомнение, что идеология могла бы объединить народ. Познер отметил, что если бы советская идеология сплотила весь народ, то СССР не исчез бы. «Я свидетель того, что к концу правления Брежнева никто ни во что не верил», — добавил ведущий.

По словам журналиста, страна сильна верой народа в свою власть, в свою систему, любовью. Познер заключил, что это верно для любой страны, в том числе и для России.

Ранее Владимир Познер заявил, что россиянин после переезда в США, по его мнению, не сможет стать американцем. По его мнению, житель России останется иностранцем, несмотря на его успехи и хорошее знание английского.

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