Познер назвал расстраивающие его черты россиян

Телеведущий Владимир Познер перечислил вещи, которые удручают его в России. Об этом сообщается в его блоге.

«Бедность, которую я встречаю в стране. Пассивность, нежелание пытаться что-то делать», — сказал ведущий. Также он отметил апатию, лень, отсутствие у россиян гражданственности и чувства, что они сами ответственны за свою страну.

В доказательство своих слов Познер привел ситуацию с голосованием на выборах в Госдуму, когда явка составила 48 процентов избирателей. «Я говорю: "Чего ж вы не голосуете-то? А если не голосуете, тогда не жалуйтесь и получайте, то, что хотели!"» — заключил журналист.

Однако Познер отметил, что позитивно настроен в отношении молодежи, которая мыслит по-другому. По его словам, он встречает много таких молодых людей в поездках по стране.

Ранее, в июне 2019 года, Познер заявил, что спасти Россию может только поколение, выросшее после распада Советского союза.

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