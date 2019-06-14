Познер прокомментировал травлю Малышевой и пожурил ее за слова о детях-кретинах

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал Daily Storm слова коллеги по Первому каналу Елены Малышевой, которая в эфире программы «Жить здорово» назвала детей с врожденным гипотиреозом кретинами.

«У нас очень любят нападать, сейчас все будут клеймить Малышеву и прочее, это наша манера», — отметил он.

Познер пояснил, что такие термины, говоря об умственно отсталых детях или взрослых, он бы употреблять не стал. Лучше использовать другие термины, например, выражение «умственно отсталый», полагает ведущий.

«"Дебил", "идиот" — медицинские термины. Другое дело, что эти термины перешли в обыденную речь. Они вышли за пределы профессии и стали употребляться как обидные слова», — подчеркнул Познер. По его словам, это надо иметь в виду, поскольку слова перестали быть сугубо медицинскими.

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Ранее главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн поставил под сомнение уместность употребления слова «кретин» в публичном пространстве. По его мнению, термин «кретинизм» устарел.

Одна из тем выпуска «Жить здорово» на Первом канале от 13 июня называлась «Откуда берутся кретины?», при этом в заставке использовалась фраза «Мой ребенок — идиот».

Малышева рассказывала о диагностике и лечении одной из форм врожденного гипотиреоза, в результате которого происходит задержка физического и умственного развития. Тем не менее не все зрители согласились с корректностью использования слова «кретин» в отношении детей с заболеванием.

Часть психиатров встали на сторону ведущей, пояснив, что подобное определение использовалось в советский период. Главный детский психиатр Москвы Анна Портнова сообщила, что в современной медицине термины «кретин» и «идиот» не используются как устаревшие.

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