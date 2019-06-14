Главный детский психиатр Москвы осудила Малышеву за выпуск о детях-кретинах

Главный детский психиатр Москвы Анна Портнова объяснила, почему телеведущая Елена Малышева была неправа, назвав больных детей кретинами и идиотами. Об этом она рассказала в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам Портновой, термины «кретин» и «идиот» устарели и не используются с 1980-х годов прошлого века. В настоящий момент, по мнению психиатра, употребление этих слов по отношению к больным недопустимо и оскорбительно. «Слова "идиотизм" в Международной классификации болезней вообще нет. "Кретинизм" есть в разделе эндокринологии, но его тоже не используют, не говорят "кретин", там нет такого обозначения», — пояснила врач.

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Портнова отметила, что в современной медицине для обозначения степени отсталости используются другие термины: легкая умственная отсталость, умеренная умственная отсталость, тяжелая и глубокая.

Ставший объектом критики выпуск Малышевой вышел в эфир 13 июня. В заставке передачи было написано «Мой ребенок — идиот» и «Откуда берутся кретины?». Ведущая заявила, что оба термина являются медицинскими, с чем не согласились многие пользователи. Однако некоторые психиатры встали на сторону ведущей. Они оправдали поступок Малышевой, заметив, что подобная классификация была принята в советский период.

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