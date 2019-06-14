Собчак возмутилась эфиром Малышевой о детях-кретинах

Телеведущая Ксения Собчак возмутилась выпуском телепередачи «Жить здорово», где ведущая Елена Малышева назвала детей с врожденным гипотиреозом кретинами. Свой комментарий она опубликовала в Telegram-канале.

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Собчак назвала произошедшее жестью и поинтересовалась душевным здоровьем Малышевой. Помимо этого, она перепостила публикацию из другого канала на эту тему, где ведущую называют мерзавкой, а выпуск передачи характеризуют как позорище.

Ранее Малышева использовала для названия своей передачи выражения «Мой ребенок — идиот» и «Откуда берутся кретины?». Она назвала кретинизм термином, характеризующим степень умственной отсталости. Главный детский психиатр Москвы Анна Портнова назвала этот поступок промахом и уточнила, что слова «идиот» и «кретин» на самом деле не являются медицинскими.

Позднее ряд профессиональных психиатров оправдали поступок Малышевой, заметив, что подобная классификация была принята в советский период.

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