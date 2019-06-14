Малышева рассказала о детях-кретинах и попала под шквал критики

Ведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» назвала больных детей «кретинами». Запись шоу доступна на YouTube-канале телепередачи.

Рассуждая о развитии детей с эндокринными заболеваниями, ведущая заявила, что «кретинизм» является медицинским термином, определяющим степень умственной отсталости. Также в заставке передачи было написано «Мой ребенок — идиот» и «Откуда берутся кретины?».

Главный детский психиатр Москвы Анна Портнова раскритиковала слова Малышевой, заявив, что термины «кретин» и «идиот» не являются медицинскими, а для обозначения степеней выраженности умственной отсталости врачи используют другую терминологию. «Обозначив детей с проблемами в умственном развитии как "кретин" и "идиот" (по сути, оскорбления) редакция программы допустила серьезный деонтологический промах», — написала она в Facebook.

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Ассоциация «Аутизм — Регионы» также заявила о недопустимости использования стигматизирующей лексики, обозначающей человека с интеллектуальной недостаточностью. Организация потребовала у руководства Первого канала разъяснить позицию в отношении людей с интеллектуальными нарушениями и их близких.

5 июня Малышева заявила, что люди после 50 лет не нужны природе, а «способ с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу — один из самых приятных для людей».

В апреле остеопат Дмитрий Мохов пожаловался на Малышеву генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. В выпуске от 29 марта ведущая заявила, что такой медицинской специальности, как остеопатия, в России не существует.

В феврале «Жить здорово!» выступила актриса в костюме матки. Пародистка Светлана Галка спела об устройстве женской половой системы и методах контрацепции. В Twitter зрители предположили, что подобные выступления намекают на «помешательство» ведущей.

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