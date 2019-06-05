Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет. Ее слова приводит Rambler News Service.

По словам Малышевой, люди в возрасте более 50 лет не нужны природе. «Она ищет способ, как от нас избавиться. Способ с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха», — сказала она.

Ведущая уточнила, что ожирением чаще всего страдают женщины старше 45 лет: в этой возрастной категории их больше половины от общего числа. Это происходит из-за низкой мышечной массы и отсутствия в организме тестостерона.

«Глобально говоря, природа ищет пути, как увести лишних людей из жизни. Самый хороший путь — с помощью ложки и вилки. Сладко — хорошо», — пояснила Малышева. По ее словам, ожирение напрямую связано с инфарктами, инсультами и онкологическими заболеваниями.

Ведущая уточнила, что в жизни каждой женщины есть два пика ожирения, и оба они связаны с отсутствием менструаций: беременность и менопауза.

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