Елену Малышеву и Первый канал решили засудить

Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала. Сообщение о регистрации иска появилось в картотеке судебных дел Арбитражного суда.

Заявление зарегистрировано 11 апреля. Содержание иска пока не опубликовано. Его рассмотрением займется судья Ольга Никонова, возглавляющая коллегию по рассмотрению споров, связанных с охраной интеллектуальной собственности, а также споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.

Как отмечает РИА Новости, в 2017 году в передаче Малышевой рассказывалось о проверке «Роскачеством» цыплят-бройлеров популярных марок. Тогда в образцах бренда «Благояр» была найдена сальмонелла. «Благояр» принадлежит группе предприятий «Ресурс», которая, в свою очередь, входит в агрохолдинг «Ставропольский бройлер».

Ранее остеопат Дмитрий Мохов пожаловался на Малышеву генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. В выпуске от 29 марта ведущая заявила, что такой медицинской специальности, как остеопатия, в России не существует.

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