Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву

Заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Дмитрий Мохов потребовал извинений от телеведущей Елены Малышевой, назвавшей остеопатов представителями несуществующей медицинской специальности. Он обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой опровергнуть ее слова. Копию письма Мохов опубликовал в Facebook.

Обращение к Эрнсту написано на бланке министерства здравоохранения России. «Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в послании руководителю канала.

Речь идет о выпуске от 29 марта, в котором «госпожа Малышева во всеуслышание заявила, что такой медицинской специальности, как остеопатия, в РФ не существует», уточнил Мохов. Ведущая также подчеркнула, что остеопатия бездоказательна. «Сертификатов нет, проверить ничего нельзя и остеопатия не имеет методов, официально существующих в РФ», — отметил автор обращения.

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Он считает, что этими высказываниями ведущая продемонстрировала свою некомпетентность, ввела в заблуждение сотни тысяч людей и оскорбила тысячи врачей. В защиту остеопатии он привел выдержки из официальных документов Минздрава, ставящих остеопатию «в один ряд со всеми врачебными медицинскими специальностями».

Завкафедрой потребовал опровержения в эфире Первого канала, а также извинений перед специалистами, репутация которых была задета. В дирекцию общественных связей письмо от Мохова на имя Эрнста не поступало, уточнили там «Ленте.ру». Послание могло прийти в другую дирекцию.

Малышева — доктор медицинских наук, профессор. С 1997 года рассказывает зрителям Первого канала о здоровье. Сначала вела научно-популярную передачу «Здоровье», а в 2010 году стала ведущей шоу «Жить здорово!» Проект приобрел известность благодаря откровенным темам, поднимаемым в передаче. Вирусную популярность набрал выпуск про обрезание и разошедшийся по интернету ролик «Как правильно какать».

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