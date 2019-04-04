Малышева предостерегла зрителей от мошенников вместо извинений перед остеопатами

Телеведущая Елена Малышева ответила на претензии доктора медицинских наук Дмитрия Мохова, который потребовал от сотрудников Первого канала извинений за резкие высказывания об остеопатии. Свое обращение она опубликовала в Instagram.

Малышева объяснила свою позицию стремлением защитить зрителей от мошенников и шарлатанов, которые бездоказательно считают себя специалистами. «Наше отношение к термину "остеопат" крайне осторожное», — пояснила она.

Ведущая заявила, что в России очень мало профессиональных остеопатов. Она уточнила, что Минздрав утвердил такую программу переподготовки для врачей лишь в 2018 году. По словам Малышевой, она обязана предупреждать пациентов о таких подробностях.

«Я отдаю должное энтузиазму врачей, которые пытаются создать эту специальность. И отношусь к ним с большим уважением», — заключила телеведущая.

В финале Малышева призвала «энтуазиастов остеопатии» к диалогу и предложила встречу. Извинений, которых требовал Мохов, она не принесла.

Ранее завкафедрой остеопатии в Северо-Западном государственном мединституте Дмитрий Мохов обратился к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту. Он попросил опровергнуть слова Малышевой об остеопатии как о несуществующей специальности и принести извинения всем врачам-остеопатам, чья репутация была задета.

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