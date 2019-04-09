Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»

Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».

В публикации изображена картинка с разными физическими упражнениями, которые выполняют женщины. Они, по словам ведущей, должны обеспечить «потрясающий секс». Посмотреть список упражнений «для потрясающего секса» Малышева предложила в сторис.

Ссылка в сторис ведет на медицинский портал телеведущей под названием «Здоровье». В анонсированном материале перечисляются активности, которые «сделают секс незабываемым»: кардио, плавание, укрепление мышц пресса и корпуса, поза лягушки, шарнир, упражнение Кегеля, планка, растяжка «кошка-собака», подъем таза. Также отмечается, что любые совместные тренировки помогают сохранить отношения.

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Подписчики Малышевой бурно отреагировали на ее советы. Многим указанные упражнения показались сложными. Также пользователи отметили, что и мужчины, и женщины бывают разными, и не всем могут подойти такие тренировки. Других заинтересовало, кто делает такие упражнения именно перед сексом.

В конце февраля 2019 года в эфире программы Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале выступила актриса в костюме матки. Она спела об устройстве женской половой системы и методах контрацепции. Тогда зрители высказали предположение, что подобные выступления намекают на «помешательство» ведущей.

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