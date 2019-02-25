Автору песни про матку заказали тексты про остальные органы

Музыкант и композитор из Екатеринбурга Роман «Ромарио» Луговых признался в авторстве песни про матку, прозвучавшей в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Об этом он написал в своем Facebook.

Он рассказал, что в 2014 году Елена Малышева попросила его написать ряд песен для новогоднего эфира программы. По изначальному замыслу, в студии должны были сидеть шесть докторов, а внутренние органы и болезни — исполнять для них арии. «Глаз, лимфоцит, поджелудочная железа и матка — признаются в любви к врачам. Межпозвоночная грыжа и кишечная палочка — расписываются в своем бессилии перед ними», — пояснил Луговых.

Он уточнил, что «ария матки» выпала из контекста, а также была кем-то отредактирована, из-за чего потерялась легкость и ироничность.

Изначально текст выглядел так:

А во мне человечек поместится.

Хоть не верится в это сейчас,

Но за девять счастливейших месяцев

Я могу вырастать в десять раз.

И пускай я обычная матка,

Правду-матку прекрасно рублю:

Я в восторге от Курцера Марка,

Я его бесконечно люблю!

В наступающем году

Я желаю от души,

Чтоб рождались малыши

Здоровее всех в роду.

Марк Курцер — российский врач акушер-гинеколог, профессор, создатель сети клиник «Мать и дитя». С 2017 года заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Педиатрического факультета медуниверситета имени Пирогова.

Луговых добавил, что также от Малышевой поступал заказ на песенку про яички и частушки про онкологию. «Все-таки пришлось вежливо отказаться», — признался он.

Программа была показана в эфире канала 13 февраля. Зрители обратили внимание на то, что устройство органа было показано в игровой форме: пародийная актриса Светлана Галка облачилась в большой красный костюм, имитирующий строение матки, и в форме песни рассказала об устройстве женской половой системы.

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