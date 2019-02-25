Автору песни про матку заказали тексты про остальные органы

Музыкант и композитор из Екатеринбурга Роман «Ромарио» Луговых признался в авторстве песни про матку, прозвучавшей в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Об этом он написал в своем Facebook.
Он рассказал, что в 2014 году Елена Малышева попросила его написать ряд песен для новогоднего эфира программы. По изначальному замыслу, в студии должны были сидеть шесть докторов, а внутренние органы и болезни — исполнять для них арии. «Глаз, лимфоцит, поджелудочная железа и матка — признаются в любви к врачам. Межпозвоночная грыжа и кишечная палочка — расписываются в своем бессилии перед ними», — пояснил Луговых.
Он уточнил, что «ария матки» выпала из контекста, а также была кем-то отредактирована, из-за чего потерялась легкость и ироничность.
Изначально текст выглядел так:
А во мне человечек поместится.
Хоть не верится в это сейчас,
Но за девять счастливейших месяцев
Я могу вырастать в десять раз.
И пускай я обычная матка,
Правду-матку прекрасно рублю:
Я в восторге от Курцера Марка,
Я его бесконечно люблю!
В наступающем году
Я желаю от души,
Чтоб рождались малыши
Здоровее всех в роду.
Марк Курцер — российский врач акушер-гинеколог, профессор, создатель сети клиник «Мать и дитя». С 2017 года заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Педиатрического факультета медуниверситета имени Пирогова.
Луговых добавил, что также от Малышевой поступал заказ на песенку про яички и частушки про онкологию. «Все-таки пришлось вежливо отказаться», — признался он.
Программа была показана в эфире канала 13 февраля. Зрители обратили внимание на то, что устройство органа было показано в игровой форме: пародийная актриса Светлана Галка облачилась в большой красный костюм, имитирующий строение матки, и в форме песни рассказала об устройстве женской половой системы.