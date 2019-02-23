Лоза оценил танец матки на Первом канале и предложил заменить ее прямой кишкой

Музыкант и композитор Юрий Лоза считает вполне логичным выпуск программы «Жить здорово!» на Первом канале, в котором актриса в костюме женских детородных органов исполнила песню и танец, так как в передаче уже ранее касались других провокационных тем. Об этом он заявил в беседе со StarHit.

По его словам, «это естественное дело» для подобного формата программы. «Что я могу здесь сказать? Думаю, что ария прямой кишки была бы не менее интересна. "Я прямая кишка, я вполне широка…"» — высказался Лоза, добавив, что готов написать текст для новой песни, если к нему обратятся с такой просьбой.

Артист отметил, что «дойти до матки и до прямой кишки» вполне становится нормальным явлением. «Вы же понимаете, что если начинает прогрессировать какое-либо явление, то оно, в конце концов, должно будет дойти до абсурда», — пояснил он.

Музыкант также подчеркнул, что, по его мнению, юным телезрителям подобные телепередачи демонстрировать не стоит.

Ранее 21 февраля ведущая «Жить здорово!» Елена Малышева ответила на критику выпуска программы. Она объяснила, что телеформат не предусматривает чтение лекций, поэтому она придерживается принципа развлекательного просвещения. В этом случае в использовании ростовых фигур нет ничего предосудительного, считает телеведущая.

Программа была показана в эфире канала 13 февраля. Зрители обратили внимание на то, что устройство женского органа было показано в игровой форме: пародийная актриса Светлана Галка облачилась в большой красный костюм, имитирующий строение матки, и в форме песни рассказала об устройстве женской половой системы.

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