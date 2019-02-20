Танцующая матка смутила зрителей Первого канала

В эфире программы Елены Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале выступила актриса в костюме матки. На это обратили внимание пользователи сети. Запись эфира доступна на сайте Первого канала.

В студии присутствовали Малышева, приглашенные гости и пародийная актриса Светлана Галка, переодетая в костюм матки. Она спела об устройстве женской половой системы и методах контрацепции. В Twitter зрители предположили, что подобные выступления намекают на «помешательство» ведущей.

Один из пользователей предложил отправить этот фрагмент в качестве номера на Евровидение. «Вспомнишь образованную интеллигентную Юлию Белянчикову из программы "Здоровье" при СССР, и горючие слезы потоком», – посетовал другой юзер.

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