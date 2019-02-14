Малышева объяснила Басте связь между рэпом и психологическими отклонениями

Телеведущая Елена Малышева дала интервью рэперу Басте (Василий Вакуленко), в котором рассказала о своем отношении к русскому хип-хопу. Видео беседы опубликовано во «ВКонтакте» в группе «Творческое Объединение Gazgolder».

На вопрос одного из пользователей сети о том, правда ли, что занятия рэпом являются психологическим отклонением, Малышева ответила отрицательно. «Рэп — это очень сложный жанр в поэзии. Одним из его ярчайших представителей был Владимир Маяковский. Только малограмотные люди думают, что рэп родился вчера или сегодня. А на самом деле это сложнейшая поэзия, которая требует сложнейших многокомпонентных рифм», — добавила телеведущая.

На 22-й минуте интервью Баста показал гостье фотографию рэпера Фейса (Иван Дремин) с высунутым языком и попросил прокомментировать состояние его здоровья, основываясь на внешнем виде артиста, на что телеведущая ответила: «Цвет языка розовый, без налета. Это норма».

Малышева — доктор медицинских наук, профессор. С 1997 года она начала рассказывать зрителям Первого канала о здоровье. Сначала вела научно-популярную передачу «Здоровье», а в 2010 году стала ведущей новой программы «Жить здорово!». Проект приобрел известность благодаря откровенным темам, поднимаемым в передаче. Вирусную популярность набрал выпуск про обрезание и разошедшийся по интернету ролик «Как правильно какать».

Баста и его помощник рэпер Киевстонер (Альберт) берут интервью у знаменитостей в шоу GazLive. Гостями программы были Василий Уткин, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Иван Ургант и Скриптонит.

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