Спевший про «мысли об убийстве» рэпер задержан за двойное убийство

Американский рэпер Джеймел Морис Демонс, выступающий под псевдонимом YNW Melly, задержан полицией. Ему предъявлены обвинения в убийстве двух бывших друзей, пишет TMZ.

Помимо исполнителя в преступлении обвиняется его предполагаемый сообщник Кортлен Генри. Убийства Энтони Уильямса и Кристофера Томаса-младшего, бывших товарищей Демонса, были совершены в октябре 2018 года в штате Флорида.

Отмечается, что после убийства злоумышленники инсценировали перестрелку из автомобиля, чтобы запутать следствие.

19-летний музыкант сдался сотрудникам правоохранительных органов добровольно, придя в полицейский участок. Там его задержали и предъявили обвинения. Перед этим рэпер заявил в Instagram, что вокруг этой ситуации «вертится много слухов и лжи».

Ранее YNW Melly дважды был задержан полицией за хранение марихуаны. Рэпер наиболее известен благодаря хиту Murder On My Mind («Думаю об убийстве»). Клип на эту песню собрал более 87 миллионов просмотров на YouTube.

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