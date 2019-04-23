Автора песни про «мысли об убийстве» захотели казнить за двойное убийство

Прокуратура штата Флорида намерена требовать смертной казни для 19-летнего хип-хоп-исполнителя YNW Melly (Джеймел Морис Демонс), обвиненного в двойном убийстве. Об этом сообщает портал TMZ.

Полиция считает, что в октябре 2018 года рэпер застрелил двух своих друзей из-за денег. Отмечается, что он совершил преступление «холодным, расчетливым и преднамеренным образом». После того как он вместе со своим напарником Кортленом Генри убил Энтони Уильямса и Кристофера Томаса-младшего, музыкант решил обстрелять собственную машину, чтобы инцидент выглядел как криминальная разборка. Кроме того, он сам отвез своих жертв в больницу, где врачи констатировали их смерть.

Артиста задержали 14 февраля. Перед этим он заявил в Instagram, что вокруг этой ситуации «вертится много слухов и лжи».

В 2017 году Джеймел Морис Демонс выпустил первый EP Collect Call. Наибольшую известность ему принес сингл Murder on My Mind («Думаю об убийстве») и совместный трек с Канье Уэстом Mixed Personalities.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!