Рэпер рассказал в клипе о своем наркобизнесе и сел в тюрьму

Рэпер Адетокунбо Аджибола, выступавший под псевдонимом Trapstar Toxic, приговорен к пяти годам тюрьмы за хранение и сбыт наркотиков и владение незаконной собственностью. Об этом сообщили в полиции Скотланд-Ярда.

В качестве доказательства в суде представили видеозапись с участием музыканта, в которой он рассказывает о своем криминальном бизнесе. В песне говорится, что если «федералы придут с облавой — он на шаг впереди».

25 апреля сотрудники полиции пришли к Аджиболе с обыском. Рэпер выпрыгнул из окна второго этажа и попытался скрыться. Его задержали на крыше гаража. В доме музыканта были обнаружены наркотики, 13 тысяч фунтов стерлингов наличными (больше миллиона рублей), украшения и дорогостоящая одежда. Все предметы изъяты.

В суде Адетокунбо Аджибола признал свою вину.

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