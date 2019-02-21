Российский рэпер ограбил собственных поклонников за «назойливость»

В Новокузнецке (Кемеровская область) полицейские задержали рэпера, который ограбил своих поклонников за их «назойливость». Об этом в четверг, 21 февраля, в региональном управлении МВД России сообщили РИА Новости.

Как отмечается в сообщении, в полицию обратились два молодых человека. Они рассказали, что на них напал неизвестный и украл два мобильных телефона и две тысячи рублей. Вскоре полицейские выяснили, что за день до этого потерпевшие были на концерте местного рэпера в одном из ночных клубов Новокузнецка.

После концерта поклонники хотели пообщаться с артистом, но это разозлило музыканта: он несколько раз ударил и ограбил потерпевших. По сценическому псевдониму полицейские вычислили рэпера: им оказался 19-летний житель Новокузнецка. При обыске у него дома были обнаружены похищенные телефоны.

Как выяснилось, украденные деньги артист к тому моменту успел потратить на алкоголь. Как отметили в УМВД, задержанный признал свою вину и объяснил нападение на фанатов «наказанием за назойливость». Против рэпера возбудили два уголовных дела по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

19 октября 2017 года сообщалось, что подростка-рэпера в Приморье заподозрили в убийстве домогавшегося его 23-летнего мужчины.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!