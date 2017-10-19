Подростка-рэпера в Приморье заподозрили в убийстве домогавшегося его «продюсера»

Подростка в Приморье заподозрили в убийстве домогавшегося его 23-летнего мужчины. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

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«По версии следствия, 18 октября 23-летний потерпевший под надуманным предлогом организовал встречу с 15-летним подозреваемым. Возле моря на острове Русский в городе Владивостоке в салоне автомобиля мужчина стал проявлять сексуальный интерес к подростку», — говорится в сообщении.

Как считает следствие, после этого произошел конфликт, в ходе которого подросток нанес несколько ударов ножом потерпевшему, которые оказались смертельными. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время подозреваемый задержан.

По данным РЕН ТВ, погибший назвался продюсером, который ищет таланты, поэтому предложил подростку-рэперу встретиться.

13 октября стало известно, что трое несовершеннолетних жителей подмосковного Подольска обвиняются в том, что за вознаграждение до смерти забили 27-летнюю женщину.

