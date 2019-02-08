Гуф пошел на мировую с избившим его обидчиком

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) заключил мировое соглашение с избившим его в клубе «Бункер-42». Об этом в пятницу, 8 февраля, «Ленте.ру» сообщил адвокат Долматова Сергей Жорин.

По словам юриста, несколько дней назад рэпер встретился со своим обидчиком, и тот принес ему извинения за случившееся. После этого Долматов отозвал свое заявление из полиции.

«Учитывая, что Гуф изначально говорил, что ему просто нужно, чтобы этот человек извинился, конфликт разрешен. Алексей принял извинения, и мы просим полицию прекратить проверку в связи с примирением сторон», — сказал Жорин.

Также Жорин опроверг информацию о причастности к избиению Гуфа сотрудников службы безопасности Игоря Сосина. Как выяснилось, на рэпера напали гости, отдыхавшие в клубе: на мероприятие были приглашены несколько артистов, и зрители остались недовольны выступлением музыкантов, выступавших до него. После этого они подошли к директору Гуфа и попросили исполнить песню, которая не была заявлена и согласована.

Между ними возникла конфликтная ситуация, в результате которой гость вечеринки решил «оторваться на самом Гуфе». «Он признал, что (...) вспылил, был не прав, сказал, что давно собирался связаться с Гуфом, но не знал, как это сделать», — отметил адвокат.

28 октября Гуфа избили в ночном клубе «Бункер» на Таганке. В результате нападения рэпер получил сотрясение мозга и перелом двух ребер. После избиения Долматов обнаружил пропажу крупной суммы денег, которая была у него с собой. 31 октября его адвокат Сергей Жорин рассказал, что к нападению может быть причастен «долларовый миллиардер и влиятельный бизнесмен».

Гуф выступает на рэп-сцене с 2000 года, он участвовал в группах Rolexx и Centr. Является одним из создателей лейблов «ЦАО Records» и «ZM Nation», артист лейблов Gazgolder и Warner Music Group.

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