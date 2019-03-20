Чернокожий рэпер призвал в песне убивать белых детей и поплатился

Французского чернокожего рэпера Ника Конрада обязали выплатить штраф в размере 5,6 тысячи долларов за клип, в котором он призывает убивать белых людей. Об этом сообщает «Би-би-си» в среду, 20 марта.

Музыканта признали виновным в призывах к насилию и расовой ненависти после того, как он опубликовал в сети видео на трек Hang White People («Вешайте белых людей»). В ролике он разыгрывает похищение и пытки светлокожего мужчины, который кусает асфальт и получает удары по голове. В конце его вешают.

Отмечается, что в тексте песни есть такие строчки: «Я иду в ясли, я убиваю белых детей. Поймай их быстро и повесь их родителей».

Конрад заявил, что подаст апелляцию, и пояснил, что цель клипа — осмыслить проблему расизма и шокировать людей путем смены ролей. Его защита рассказала, что в связи с судебными разбирательствами исполнитель потерял работу администратора гостиницы.

1 марта стало известно, что рэпер Адетокунбо Аджибола, выступавший под псевдонимом Trapstar Toxic, приговорен к пяти годам тюрьмы за хранение и сбыт наркотиков и владение незаконной собственностью. В качестве доказательства в суде представили видеозапись с участием музыканта, в которой он рассказывает о своем криминальном бизнесе. В песне говорится, что если «федералы придут с облавой — он на шаг впереди».

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